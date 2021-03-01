بعد الارتفاع.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 1-3-2021

سعر الدولار في البنوك استقرمقابل الجنيه اليوم الاثنين الموافق 1-3-2021، عقب ارتفاعه بمعدل قرشين أمس لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية.





وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.









وقدم بنك مصر ايران للتنمية أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.67 جنيه للشراء، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية قدم اقل سعر للبيع بقيمة 15.69 جنيه.





وسجل سعر الدولار في بنك مصر ايران للتنمية 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، ووصل في بنك عودة إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصري الخليجي، الاهلي الكويتي، المصرف المتحد" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع ، وفي البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والاسكان سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي وصل إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.