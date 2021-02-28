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برلمان

العناني: إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:15 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، آليات دعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة.

ولفت الوزير إلي بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحي، ومنها إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية  من الضريبة العقارية حتي 30 أبريل 2021، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.

وأشار إلي إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه حتي 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، وسداد نسبة 40% حتي أبريل 2021، للمنشآت الفندقية في كافة المحافظات، والمنشآت السياحية في محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر)، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة.

وتحدث وزير السياحة والآثار، عن إرجاء سداد رسوم المراسي النهرية المستحقة علي المنشآت الفندقية والسياحية حتي 30 إبريل 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، منذ أبريل 2020، علي المنشآت الفندقية والسياحية، لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد وهو مايو 2021، علاوة علي الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة في المحافظات السياحية حتي 30 أبريل 2021، وكذلك تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50%، والخدمات الأرضية 20%، في المطارات في المحافظات السياحية حتي 30 أبريل 2021.

وأضاف عناني، أن الإجراءات شملت أيضا، تخفيض أسعار الوقود، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المدني المنتهي في 29 أبريل 2020، إلي 31 ديسمبر 2020، وإطلاق برنامج جديد اعتبارا من اول يناير 2021 حتي 30 أبريل 2021، خلاف إجراءات اخري.

كما تحدث وزير السياحة والآثار، عن الحركة السياحية الوافدة، موضحا أنها شملت 1.4 مليون سائح من يونيو حتي ديسمبر 2020، و1.9 مليون سائح حتي تاريخه، مشيرا إلي أن السياحة الداخلية شهدت نشاطا في الصيف لعدم تمكن المواطنين من قضاء الإجازات في الخارج.

ولفت إلي جهود استعادة حركة السياحة، وإطلاق مبادرة "شتي في مصر"، والتي تم مدها إلي 15 مايو بناء علي طلب أعضاء مجلس النواب، وتحدث عن تنشيط السياحة الثقافية، وافتتاح متحفي الغردقة وشرم الشيخ، والاستعداد لافتتاح متحف الحضارة في الفسطاط.
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