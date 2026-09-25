مجموعة مصر.. مالاوي تتقدم 1-0 على جنوب السودان في الشوط الأول بتصفيات أمم إفريقيا 2027

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي جنوب السودان ومالاوي بتقدم مالاوي بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وسجل هدف مالاوي اللاعب أديبوجو في الدقيقة 20 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

أعلن المديران الفنيان لمنتخبي جنوب السودان ومالاوي عن تشكيل مواجهتهما في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

تشكيل جنوب السودان

حراسة المرمى: ماجاك مالينج

خط الدفاع: رهان انجير - اتنديلا مواوا - بنجاسي باكسورا - بنيامين لاكو - داهتا جوزيف

خط الوسط: شان بيتر - ماريو تابان - بول أمريكا

خط الهجوم: وليام جاما - جامو اكوا

تشكيل مالاوي

حراسة المرمى: ثول

خط الدفاع: تشارلز بيترو - لاميك - نيريندا - شمبيزي

خط الوسط: مباسي - نجاليوا - شيرو - موانجولو - سينجيني

خط الهجوم: أديبوجو