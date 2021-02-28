قيمتها 200 ألف جنيه.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير وشروط الترشح

تقوم الدولة بشيء غير مسبوق ولأول مرة وذلك بتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير لمرحلة النشء من سن 5 إلى 18 عامًا، ويؤكد ذلك، الاهتمام بالنشء والإيمان بقدراتهم في صنع مستقبل أفضل، وترعى السيدة انتصار السيسي هذه الجائزة كما تحرص على وجود جيل واعي يدرك أهمية الثقافة والإبداع والفنون والآداب.





ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وبمقتضاه تخصص جائزة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير"، و تمنح هذه الجائزة سنويًا لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.





وسرعان ما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث هذه الجائزة لرعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة.

ويؤكد القانون التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، كما يعد تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.





ونستعرض فيما يلي أهم المعلومات التي وردت بالقانون عن هذه الجائزة:





-عدم تجاوز سن المتقدم للجائزة ثمانى عشرة سنة.

- الجائزة تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا.

- يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

- يكون المترشح مصرى الجنسية ومحمود السيرة وحسن السلوك.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

- يتم تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد.

- المجلس الأعلى للثقافة يتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة.

- إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للسيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية والتى تم إذاعة كلمة مصورة لها اكدت خلالها ان الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق وقالت "جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم ولادنا سيصبح حقيقة.. اطفالنا هم مستقبلنا".





يأتي ذلك بعد إطلاق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمسرح الأوبرا الصغير بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية واعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة وجميع قيادات وزارة الثقافة .





واكدت وزيرة الثقافة ان جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تعد الاولى من نوعها في مصر جاءت بعد ان صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 والذي نص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» حيث كان مجلس النواب قد وافق على الجائزة بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة الى مجلس الوزراء ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة.





واضافت ان السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية قامت برعاية الجائزة التى تنطلق دورتها الاولى هذا العام 2021 باشراف المجلس الأعلى للثقافة وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.





أشارت وزيرة الثقافة إلى ان جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون .





واعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها وفخرها بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار وهو ما دفع عدد ضخم من المواهب الواعدة واسرهم الى ابداء رغبتهم في التقدم لها منذ الإعلان عن اقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الجائزة، وهو مايبشر بأن تحظى الجائزة باقبال عظيم، ويبرهن على ان مصر نهر ابداع لاينضب.





كما وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة الذين بذلوا جهدا كبيرا في الاعداد لتفاصيلها المتعددة، كما قدمت نموذجا متميزا من النابغين تمثل فى الطفلة نور مكي من محافظة السويس والتي يبلغ عمرها اربع سنوات ونصف، وتتمتع بعدة مواهب عبقرية تنوعت بين تاليفها لكتابين احدهما يتحدث عن الجيش المصري، والآخر عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى حفظها لثلاثة ارباع القرآن الكريم، وقدرتها على الغناء والقاء الشعر وغيرها.