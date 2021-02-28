الصحة: تسجيل 50 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم مراعاة أن يكون الموقع المخصص للحصول علي لقاحات كورونا بسيط.





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الموقع يتسم بعنصر وخاصية الأمان لحفظ بيانات المرضي.





وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم اطلاق التسجيل على الموقع بداية من الساعة 12 صباح اليوم، موضحا أن هناك أكثر من 50 ألف تسجيل على الموقع حتى الآن.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أن هناك أولويات لتناول اللقاح بالنسبة للأفراد، طبقا للأعمار والأمراض المزمنة، وسوف تصنف الفئات حسب المتاح من كميات اللقاحات.



