بعد وفاتها.. 10 معلومات عن أحلام الجريتلي

توفت منذ قليل الفنانة احلام الجريتلي عن عمر يناهز ٧٠ عامًا حيث اعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاتها .





وفي السطور التالية نرصد ١٠ معلومات عن احلام الجريتلي :

- ولدت 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة.





- لها أصول شركسية وإن كانت تتمتع بملامح مصرية أصيلة.





- هي الشقيقة الأصغر للفنانة أنعام الجريتلي.





- متزوجة من الدكتور شرين محمد حسين.





- شاركت في مسلسل حكايات "المدندش"، ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام".





- كما أنها شاركت في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة"، ومسلسل "السندريلا"، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت فى مسلسل سيت كوم "راجل وست ستات"، وأعمال أخرى كثيرة.





- عملت لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة، واختتمتها بعرض "بتلوموني ليه"، في عام 2007، والذي اعتبره المتخصصون فى المسرح من أفضل العروض التي قدمت فى هذا العام، وعن تلك الفترة المرهقة في حياتها، قالت: «كنا نقدم خمسة عروض فى السنة عرضًا مسائيًا.. وبروفات صباحًا لعرض آخر».





- قدمت على المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية منها: "ماكبث"، و"بيت العوانس"، و"سجن النسا"، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم "القاهرة 80" و"العسل عسل والبصل بصل"، و"الراجل اللي أكل وزة".





- من أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.





- لم تكمل دورها في مسلسل "خطوط حمراء"؛ بسبب إصابتها بآلام شديدة وتورمات بالوجه، فلجأ المخرج إلى معالجة ذلك دراميًا، وإنهاء دورها في سياق الأحداث.