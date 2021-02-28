ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى زمزم: الهجرة من الريف سبب نشأة المناطق العشوائية.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:29 م
تطوير القري المصري
تطوير القري المصري
Advertisements
ندي رأفت
قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان مشروع تطوير الريف المصري يتناول في المرحلة الأولي 52 مركز في 22 محافظة بعدد 1500 قرية بتكلفة اجمالية تصل الي اكثر من 500 مليار جنيه لافتا إلى انه لاول مرة يتم النظر الى الريف المصري بهذا المنظور الشامل لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف  مصطفى زمزم خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ،أن هجرة مواطني الريف إلى الحضر ساعد على خلق العديد من المناطق العشوائية في المدن وهذا ما كنا نعاني منه اثناء تطوير العشوائيات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة من حي الاسمرات .

وأوضح  مصطفى زمزم ،أن  أعمال التطوير التي ستحدث في القري ستشمل تطوير البنية التحتية وإدخال الغاز والكهرباء والعمل على تأهيل الطرق بالإضافة إلى تمكين شباب هذه القرى اقتصاديا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صناع الخير: تطوير القرى المصرية يسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير.. فيديو

صناع الخير: تطوير 4500 قرية بتكلفة 515 مليار جنيه حدث تاريخي

وزيرة التضامن: 23 جمعية أهلية تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

من أحياها.. كيف تحولت العشوائيات من كارثة لـ ملاذ آمن للمواطنين

قيادية بـ مستقبل وطن: قرار السيسي بالاعتماد على المنتج المحلي في تطوير القري سيصب في صالح السوق المصري

صناع الخير: نسعى لرفع كفاءة كل المنشآت الموجودة بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف

ترشيحاتنا

تأجيل التطبيق لـ ديسمبر 2021 وخفض الضريبة 1% في هذه الحالة.. تعديلات على قانون الشهر العقاري

«ورطة» في مسلسل أحمد السقا بسبب وفاة أحلام الجريتلي

متحدث الحكومة: وزير المالية مش هيغلب.. هيجيب ضريبة التصرفات العقارية من البائع

أشرف زكي يوضح تفاصيل جنازة أحلام الجريتلي.. خاص

استياء وغضب في الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات والسولية

وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة