مصطفى زمزم: الهجرة من الريف سبب نشأة المناطق العشوائية.. فيديو

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان مشروع تطوير الريف المصري يتناول في المرحلة الأولي 52 مركز في 22 محافظة بعدد 1500 قرية بتكلفة اجمالية تصل الي اكثر من 500 مليار جنيه لافتا إلى انه لاول مرة يتم النظر الى الريف المصري بهذا المنظور الشامل لتحقيق التنمية المستدامة.





وأضاف مصطفى زمزم خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ،أن هجرة مواطني الريف إلى الحضر ساعد على خلق العديد من المناطق العشوائية في المدن وهذا ما كنا نعاني منه اثناء تطوير العشوائيات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة من حي الاسمرات .



