السعودية.. ضبط 6 مقيمين نفذوا عملية سرقة 649 ألف ريال في مكة

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الأحد، القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي قدره 649 ألف ريال سعودي.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن السلطات الأمنية ألقت القبض على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة سلب مبلغ الـ649 ألف ريال.





وأوضح أنهم سلبوا المبلغ بعد اعتراضهم مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض.





وأضاف أن تم إلقاء القبض على 4 منهم في محافظة جدة، أما الاثنين الآخرين بمنطقة الرياض.





وقال إنه تمت استعادة مبلغ 239.760 ألف ريال من المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.