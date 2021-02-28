لهذه الأسباب نعاني من المشاكل الجلدية في الشتاء

يتعرض الجلد بشكل عام الى العديد من المشاكل الخاصة به والتي من أهمها التشقق والجفاف، ولكن يُلاحظ تواجد هذا النوع من المشكلات خلال فصل الشتاء بالتحديد عن أي وقت آخر.. فما السبب وراء ذلك؟









يقول الدكتور حسن الفكهاني استشاري أمراض الجلدية والتناسلية والاستاذ بكلية طب المنيا أن الجلد بطبيعته مخلوق يحتوي علي كمية كبيرة من المياه يليه طبقة مليئة بالدهون الغرض منها الحفاظ علي المياه داخل الجلد، فإذا حدث الخلل خلال هذه الطبقة تحدث العديد من المشكلات الخاصة بالجلد والتي من أبرزها الجفاف والتشققات .. فما هي الأسباب وراء حدوث ذلك و كيف يُمكن الوقاية منها؟.









أولًا الأسباب:

ـ ارتداء الملابس الصوفية عند بعض الأشخاص يعمل على تهيج جهاز المناعة.

ـ هناك نوع من الأرتيكارية الفيزيائية يأتي مع الدفء و بالتالي اذا كان الجسم يشعر بالبرودة و يتم إرتداء ملابس صوفية عليه او ثقيلة بشكل عام يبدأ الجسم بالشعور بالأرتيكارية بشكل واضع عند التحرك بشكل سريع.









ـ طبيعية الجلد التي تختلف بشكل كبير في الشتاء عن الصيف علي وجه التحديد، حيث نجد في الصيف الحرارة الشديدة و الحركة المفرطة و بالتالي الشعور بالحر المستمر و إخراج العرق بصورة كبيرة و بالتالي تناول كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية أما الشتاء حيث الخمول و المكوث لأطول وقت ممكن من الساعات في المنزل وقلة الحركة و عدم الترطيب بسبب عدم تناول كميات المياه الكافية والعصائر وهناك بعض الأشخاص يصل بهم الأمر الي نسيان تناول المياه و بالتالي يحدث الجفاف الواضح في الجلد.











ثانيًا طرق الوقاية.. يقول الفكهاني إنه في حالة وصول الجلد الي مرحلة الجفاف و التشققات خلال فصل الشتاء تحدث العديد من الأمور السلبية و التي لابد من تجنبها من خلال هذه النصائح:









ـ التجفيف الجيد للمياه بعد استخدامها سواء بعد الاستحمام، غسل اليدين، الوضوء و غيرها من الاستخدامات.



ـ استخدام المرطبات الطبيعية التي تحتوي علي مادة السيراميد للمُحافظة علي المواد الدهنية اللازمة لترطيب الجلد.

ـ البعد عن استخدام الصابون باستمرار والمنظفات بالتحديد مع ربات المنزل التي من الممكن حدوث الإكزيما.

ـ تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن ١٥ كوبا في اليوم أي ما يُعادل ٣ لترات يوميًا.