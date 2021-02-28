بكلمات مؤثرة.. أحمد موسى ينعى يوسف شعبان ..فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، بكلمات مؤثرة، الفنان يوسف شعبان، قائلًا "النهارده بنودع واحد من أهم المبدعين الذي قدم الكثير لمصر والعالم العربي من فن بديع".





وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "فنان مبدع، ولا أحد ينسى أدواره الكبيرة، ومنها دوره في مسلسل رأفت الهجان".





وأكد أحمد موسى "كلنا بنحب يوسف شعبان، ولا أعتقد أن أحدًا لديه مشكلة مع هذا المبدع"، مقدمًا "خالص العزاء لأسرته الكريمة".





وكان الفنان يوسف شعبان، أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على أثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "يوسف شعبان".





يذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان".



