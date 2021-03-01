أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر بسعر 169 ألف جنيه.. صور

يبحث محبي السيارات دائما عن شراء سيارة أوتوماتيك حتى يتمكنون من الراحة في القيادة، وفي نفس الوقت يبحثون عن سيارة اوتوماتيك رخيصة الثمن لتلبي إمكانيتهم ومتطالبتهم خاصة بعد زيادة أسعار السيارات في هذه الفترة ، ومن أكثر هذه السيارات هي شيرو أريزو 5 حيث يقدر سعرها 169 ألف جنيه.
مواصفات أريزو 5 موديل 2021
تستمد السيارة قوتها بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات.
كما أن السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامي، بالنسبة لتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ، في مدة تستغرق 11.5 ثانية ، أما معدل الثبات 100 كم/ ساعة ، وذلك في مدة تستغرق 11.5 ثانية .
مواصفات أريزو 5 موديل 2021
تستمد السيارة قوتها بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات.
كما أن السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامي، بالنسبة لتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ، في مدة تستغرق 11.5 ثانية ، أما معدل الثبات 100 كم/ ساعة ، وذلك في مدة تستغرق 11.5 ثانية .
أما مواصفات الأمان تتمتع بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة ، ومنها الوسائد الهوائية ، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للأنغلاق abs، بالإضافة إلى توزيع إلكتروني للفرامل ، مع وجود جنوط رياضية 16 بوصة ، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية مع إضاءة LED ، ومرايات جانبية كهربائية ،مع حساسات ركن خلفية ومثبت سرعة، تأتي بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وسعة شنطة خلفية 340 لترا،وتعتبر هذه السيارة من السيارات التي تفضلها السيدات في البداية خاصة للمبتدئات في القيادة .