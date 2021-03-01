أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر بسعر 169 ألف جنيه.. صور



مواصفات أريزو 5 موديل 2021

أما مواصفات الأمان تتمتع بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة ، ومنها الوسائد الهوائية ، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للأنغلاق abs، بالإضافة إلى توزيع إلكتروني للفرامل ، مع وجود جنوط رياضية 16 بوصة ، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية مع إضاءة LED ، ومرايات جانبية كهربائية ،مع حساسات ركن خلفية ومثبت سرعة، تأتي بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وسعة شنطة خلفية 340 لترا،وتعتبر هذه السيارة من السيارات التي تفضلها السيدات في البداية خاصة للمبتدئات في القيادة .







































