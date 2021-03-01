بشرى سارة بشأن لقاح جونسون آند جونسون

أعلن مسئول أمريكي كبير عن بداية توزيع 3.9 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، الأحد.





وقال المسئول وفق ما نقلته شبكة "‘إن بي سي نيوز" الأمريكية إنه يتوقع بدء تسليم الجرعات يوم الثلاثاء المقبل.





وأضافت أن الشركة يتوقع تسليم 16 مليون جرعة من اللقاح بنهاية مارس الجاري، معظمها سيكون في النصف الثاني من الشهر.





فيما وعدت الشركة بتسليم 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول الصيف المقبل.





ووقعت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على توصية لجنة استشارية لتأييد حصول لقاح جونسون آند جونسون على حق الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.



