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مرأة

تدمر صحتك.. أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

الميكروويف هو جهاز رائع يوفر لنا وقتًا لا يقدر بثمن. يسخن الطعام فيه  بشكل أسرع  لكن ليست كل الأطباق مناسبة للميكروويف. قد يتدهور بعضها أثناء عملية الطهي بينما قد يشكل البعض الآخر مواد ضارة بصحتنا.

إليك وفقا لموقع  Bright Side  قائمة بالمنتجات التي يعتبر الميكروويف عدوًا حقيقيًا لها.

اللحوم والأسماك والدواجن

تحتوي اللحوم المصنعة على مواد حافظة ، وعندما تتعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي ، فإنها تتحول إلى مركبات كيميائية خطرة مثل الكوليسترول
تتحول القشرة المقرمشة للدجاج المقلي إلى طبقة رطبة وغير سارة في الميكروويف ، ويتم تسخين اللحم نفسه بشكل غير متساو.

البروكلى

يفقد البروكلي في الميكروويف معظم خصائصه المفيدة ومن الأفضل  طهيه على البخار حتى لا يفقدمعظم الفيتامينات والمعادن.

أوراق البنجر

الخضر (مثل أوراق البنجر، على سبيل المثال) لديها خصائص معينة وأنها يمكن أن تشتعل فيها النيران عند معالجتها في الميكروويف. نتيجة لذلك ، بدلًا من تناول وجبة لذيذة ، سينتهي الأمر بالطعام المحروق على طاولتك ، وستفسد الأجهزة المنزلية أيضًا.

البيتزا

من الصعب أن تتخيل طبقًا غير شهى أكثر من البيتزا المطهوة في الميكروويف. تتحول الحواف الهشة إلى شيء رطب ولزج و من الأفضل إعادة تسخين الطبق في مقلاة ساخنة أو في الفرن على درجة حرارة عالية.

القهوة

الميكروويف يدمر مذاق القهوة تمامًا.

حليب الأطفال
لا يتم تسخين حليب الأطفال وأغذية الأطفال وحليب الأم بالتساوي في الميكروويف. لذلك يمكن أن تظهر البقع الساخنة في السائل ويمكن أن تحرق لسان الطفل أو فمه أو حلقه.

 في الميكروويف  ترتفع درجة حرارة السائل  لكن الفقاعات التي تصاحب عملية الغليان لا تظهر دائمًا على السطح.

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