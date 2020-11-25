أحذر.. 6 أنواع من الأطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف

يمكن لإعادة تسخين الدجاج البارد في الميكروويف أن يتسبب في تغيير تركيبة بروتين اللحم، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

البطاطا

وفقًا لكلية ولاية بنسلفانيا للعلوم الزراعية ، يمكن أن تكون البطاطس أرضًا خصبة لـ Clostridium botulinum (التسمم) إذا لم يتم تبريدها على الفور بعد الانتهاء من تناولها.





أرز

وفقًا لوكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA) ، فإن الأرز الذي يُترك لمدة تزيد عن ساعة بعد الطهي أو معلقًا في الثلاجة لمدة تزيد عن يوم يمكن أن يسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي





يمكن أن يحتوي الأرز غير المطبوخ على جراثيم البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي





بعد ذلك ، إذا تُرك الأرز قائمًا في درجة حرارة الغرفة ، فستتكاثر الجراثيم وقد تنتج سمومًا تسبب القيء أو الإسهال، إعادة تسخين الأرز لن يتخلص من هذه السموم.





بيض

لا يتمثل التهديد الذي يشكله البيض في أن تفرقعه في الميكروويف يغير بطريقة ما بنية البروتين أو يجعله سامًا، بدلًا من ذلك ، فإنك تخاطر بحدوث اضطراب في المعدة إذا لم تقم بتسخينها لفترة كافية.





لا تترك أبدًا البيض المطبوخ أو أطباق البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين أو لأكثر من ساعة عندما تكون درجات الحرارة أعلى من 90 درجة فهرنهايت ،" تحذر إدارة الغذاء والدواء. "البكتيريا التي يمكن أن تسبب المرض تنمو بسرعة في درجات الحرارة الدافئة (بين 40 درجة فهرنهايت و 140 درجة فهرنهايت)."





الفطر

يتعلق هذا التحذير في الغالب بالفطر الطازج، وفقًا لمجلس معلومات الغذاء الأوروبي (EFIC) ، من الأفضل تناول الفطر الطازج فورًا بعد التحضير لأن البروتينات الموجودة في الفطر تتدهور بسرعة.





الكرفس والسبانخ والبنجر

يشترك هذا الثلاثي من الخضار في شيء واحد: تركيز عالٍ من النترات يمكن أن يتحول إلى مادة مسرطنة عند إعادة تسخينه.





النترات نفسها غير ضارة تمامًا ، ولكن يمكن تحويلها إلى نيتريت ، ثم إلى نيتروزامين ، وبعضها معروف بأنه مادة مسرطنة، تشير EFIC إلى أن الإنزيمات الموجودة في البكتيريا تحول النترات إلى نتريت .





يحدث هذا بشكل خاص عند تسخين السبانخ وتخزينه ثم إعادة تسخينه لاحقًا، النتريت في حد ذاته مركب غير ضار ، ولكن يجب تجنبه من قبل الأطفال حتى سن ستة أشهر.





أربع طرق بسيطة للحفاظ على سلامتك عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف





تأكد من أن الميكروويف الخاص بك يعمل بشكل صحيح.

إذا لم يتم طهي الطعام أو إعادة تسخينه بشكل صحيح ، فقم بطهيه لفترة أطول.

قسّم الطعام إلى كميات أقل لضمان إعادة تسخينه جيدًا.

تأكد من تقليب الطعام أثناء عملية إعادة التسخين للتأكد من أن درجة الحرارة متساوية تمامًا.