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مرأة

حتى لو مكتوب آمنة.. أضرار كارثية لوضع الأطباق البلاستيك في الميكروويف

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:06 ص
حتى لو مكتوب آمنة..
حتى لو مكتوب آمنة.. اضرار كارثية لوضع الأطباق البلاستيك فى ا
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اسماء محمد
يعد الميكروويف من أهم أجهزة المنزل الحديثة التي تجعل حياة المرأة أسهل، حيث يمكن تسخين الأطعمة بداخله من دون عناء وفى دقائق معدودة ولتيسير استخدامه بشكل أكبر ظهرت مجموعة من الأوانى والأطباق البلاستيك التى مدون عليها عبارات تشير إلى صلاحية استخدامها داخل هذا الجهاز أو مكتوب عليها آمنة للميكروويف.

وذكر موقع " Boldsky" أن ليس المقصود بكلمة آمنة للميكروويف هي قدرة هذه الأوانى على تحمل درجات الحرارة العالية، حيث يمكن أن تتسرب عدة مواد كيميائية في الأطباق البلاستيك إلى الطعام عند تسخينه ومن ثم التسبب في مشاكل هرمونية.

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وإليكم أبرز 8 أضرار تصيب الجسم عند تناول طعام تم تسخينه فى أطباق بلاستيكية داخل الميكروويف.

- تصيب ببعض السموم المعطلة للغدد الصماء والتى تؤثر على نمو الدماغ والأعضاء التناسلية خلال نمو الأجنة. 
- انخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال مما يقلل الخصوبة وفرص الإنجاب.
- تسبب في مشاكل الإنجاب والخصوبة لدى النساء ولكن ليس بشكل لحظى.
- يهدد الأجهزة التناسلية لدى الجنسين ويسبب تغيرات في خلايا الثدي والبروستاتا .
-  يتسبب فى مشكلة البلوغ المبكر لدى الجنسين .
- يزيد من احتمالات الإصابة بالسكري ، وأمراض القلب والسمنة  والأوعية الدموية.
- يزيد خطر إصابة الأطفال بمشاكل تنفسية  .
- عند دخوله في مجرى الدم يرفع احتمالات السرطان ويضعف المناعة والجهاز العصبى.
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