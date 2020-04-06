لسبب سيدهشك.. ضعي الثوم في الميكروويف لمدة 15 ثانية

حيل بارعة من أروع أسرار الطهي ستساعدك فى القيام بأعبائك اليومية بكل سهولة إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد".



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سيكون من السهل جدًا تقشير البيض المسلوق إذا وضعت شريحة من الليمون في المقلاة عند الطهي. بالمناسبة ، 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز لها نفس التأثير.





لتوفير الوقت في تقشير الثوم ، ضعه في الميكروويف لمدة 15 ثانية - سيجعل القشر أسهل في الإزالة.





عند شراء الفلفل ، اقلبه وانظر إلى الأسفل. إذا رأيت 3 نتوءات ، فلفل "ذكر". 4 تعني أنها "أنثى" و "الإناث" أحلى ، ومن الأفضل استخدامها طازجة.







إذا كنت ستخبز الكعكات أو المعجنات الأخرى ولكنك أدركت فجأة نفاد البيض ، يمكنك استخدام الموز بدلًا منه: 1 بيضة = 1/2 موز.يمكنك استخدام خيط تنظيف الأسنان لقطع الكعك أو اللفائف بسرعة إلى أجزاء متساوية.