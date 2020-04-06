لسبب سيدهشك.. ضعي الثوم في الميكروويف لمدة 15 ثانية

حيل بارعة من أروع أسرار الطهي ستساعدك فى القيام بأعبائك اليومية بكل سهولة إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد".
تقشير البيض بسهولة
سيكون من السهل جدًا تقشير البيض المسلوق إذا وضعت شريحة من الليمون في المقلاة عند الطهي. بالمناسبة ، 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز لها نفس التأثير.
كيف تخبز بدون بيض
إذا كنت ستخبز الكعكات أو المعجنات الأخرى ولكنك أدركت فجأة نفاد البيض ، يمكنك استخدام الموز بدلًا منه: 1 بيضة = 1/2 موز.
طريقة سريعة لتقشير الثوم
لتوفير الوقت في تقشير الثوم ، ضعه في الميكروويف لمدة 15 ثانية - سيجعل القشر أسهل في الإزالة.
ألذ فلفل رومي
عند شراء الفلفل ، اقلبه وانظر إلى الأسفل. إذا رأيت 3 نتوءات ، فلفل "ذكر". 4 تعني أنها "أنثى" و "الإناث" أحلى ، ومن الأفضل استخدامها طازجة.
تقطيع المعجنات بدون سكين
يمكنك استخدام خيط تنظيف الأسنان لقطع الكعك أو اللفائف بسرعة إلى أجزاء متساوية.