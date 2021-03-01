ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطوير العشوائيات يعلن موعد اختفاء المناطق غير الآمنة فى مصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:04 ص
عقارات سكنية
عقارات سكنية
Advertisements
شيرين عادل
قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إن قضية تطوير العشوائيات بدأت منذ عام 2016 بإجمالى 200 ألف وحدة  بعدد 357 منطقة. 

وأوضح " صديق  "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، أن منتصف 2021 سيختفى مصطلح المناطق غير الآمنة فى مصر ،  لافتأ إلى أن مشروع مثلث ماسبيرو من المقرر أن ينتهى نهاية ديسمبر 2021.

ونوه أن  الأهالى فى منطقة مثلث ماسبيرو أخذوا قيمة إيجارية للسكن بالخارج لحين انتهاء المشروع إذن فلا توجد منطقة غير آمنة وسيتم الإعلان بأن مصر خالية من المناطق الغير آمنة فى منتصف 2021. 

ولفت الى أنه تم توسيع بعض الوحدات ب المشروع ووصلت 240 ألف وحدة ضمن عملية التطوير مثل منطقة سور مجرى العيون اشتملت على  تطوير 94 فدانا  ، مشيرأ إلى أن الدولة المصرية تعمل ضمن خطة الطموح العمرانى وتوسيع حجم العمل بإجمالى 240 ألف وحدة سكنية بالإضافة لافتتاح مشاريع خلال الفترة القريبة القادمة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: الحياة غير الآمنة 4 أنواع ... فيديو

خالد صديق: 28 مليار جنيه استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات

خالد صديق: القاهرة والإسكندرية والجيزة أكثر محافظات تعاني من المناطق العشوائية الخطرة

خالد صديق: مشروع تطوير المناطق العشوائية واجه حربا من الإعلام المعادي

وزير الإسكان :مشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيغير خريطة المنطقة

صلاح متولي: انتهاء 70% من نسبة تنفيذ الأبراج فى مثلث ماسبيرو

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على شيفيلد الأحد

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

تحذير شديد اللهجة من إيران لـ أمريكا وأوروبا

أديس أبابا غاضبة.. إثيوبيا ترد على أمريكا بعد إدانتها للأوضاع في تيجراي

عقب تراجعه 17 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-3-2021

سعر التذكرة 130 دولارا.. خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق

Advertisements

الذهب ينهار.. خسائر فادحة بالمعدن الأصفر ومفاجأة في أسعار اليوم 1-3-2021

إلغاء رسوم نقابة المحامين وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.. تطورات الشهر العقاري

عداد الغاز المنزلي.. تحذير من البترول بخصوص فواتير شهر مارس| تفاصيل

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وبرودة شديدة.. والحرارة 9 درجات بالصعيد

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين: هذا الفعل فيه مخاطرة كبيرة الآن

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

بتخفيض ضخم.. اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2500 جنيه فقط

التعليم تعلن خبرا عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لحل أزمة ضعف الشبكات في بعض المناطق

بالصورة .. طالبة تنتهي من حل امتحان انجليزية اولى ثانوي كاملا في دقيقة و 44 ثانية

3 أنواع أبليكيشن.. خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل

هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة أسبوعيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور

طبول الحرب تضرب من جديد بعد اتهامات نتنياهو لإيران

تبدأ من 118 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات هاتشباك 2021 في مصر.. صور