تطوير العشوائيات يعلن موعد اختفاء المناطق غير الآمنة فى مصر

قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إن قضية تطوير العشوائيات بدأت منذ عام 2016 بإجمالى 200 ألف وحدة بعدد 357 منطقة.





وأوضح " صديق "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، أن منتصف 2021 سيختفى مصطلح المناطق غير الآمنة فى مصر ، لافتأ إلى أن مشروع مثلث ماسبيرو من المقرر أن ينتهى نهاية ديسمبر 2021.





ونوه أن الأهالى فى منطقة مثلث ماسبيرو أخذوا قيمة إيجارية للسكن بالخارج لحين انتهاء المشروع إذن فلا توجد منطقة غير آمنة وسيتم الإعلان بأن مصر خالية من المناطق الغير آمنة فى منتصف 2021.



