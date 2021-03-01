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تحول في خريطة مستقبل الطفل ..وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل انطلاق جائزة "المبدع الصغير" |شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:43 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة ، إن جائزة "المبدع الصغير" بمثابة دافعة قوية لجيل النشء ، موضحة أن الجائزة من شأنها أن تضع جيلا من الأطفال في مصاف المبدعين والفنانين ، وستغير من رسم الخريطة المستقبلية لمستقبل الطفل .

كما وتقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، بالشكر والتقدير لمجهودات السيدة "إنتصار السيسي " ودعمها لـ الجائزة ، والرعاية العظيمة للمشروع ، والذي أصبح إيجابيا وأستشعره الكثيرون خلال الحفل.

وتابعت "عبد الدايم" أنه من المخطط أن يكون هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومراكز الشباب ؛ لإستهداف الطفل المصري الموهوب ، لافتة إلى أن الجائزة تضم مرحلتين من الأولى من 5 سنوات لـ 12 سنة ، والثانية من 12 سنة وحتى 18 سنة .

ولفتت "عبد الدايم " إلى أن هناك مواهب متنوعة للأطفال تتنوع بين الأدب والفنون والتكنولوجيا ، والجائزة تنطلق في كل عام في أكثر من فرع ؛ لإعطاء مساحة كافية لكافة الفنون .

وأكملت : درسنا الجائزة خلال العام والنصف ، وهي مكتملة وتم تلقي الطلبات ، منذ الأمس ، ومن أهم شروطها أن يكون الطفل مصريا ، ولم يسبق أن حصل على الجائزة من قبل .

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