مصرع طالب صدمه قطار بالمنيا

لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل جثته لمشرحة مستشفي ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيق

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول م. ف11 سنه طالب جثة هامدة





تبين من تحريات مباحث المركز أن الطالب كان يعبر شريط السكة الحديد ولم ينتبه لأحد القطارات الذي تصادف قدومه فصدمه فلقي مصرعه في الحال وتم نقل جثته للمستشفي العام

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 673 إداري مركز شرطة ملوي وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة