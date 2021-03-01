لا تحارب دموعك .. 7 فوائد صحية للبكاء لاتتوقعها

صحة لا تحجم دموعك! فيما يلي 7 فوائد صحية لـ البكاء

يحاول البعض قمع الدموع لأنهم خائفون من أن ذلك يجعلها تبدو ضعيفة ، لكن العلم يمنحك سبعة أسباب وجيهة لعدم كبح تلك الدموع.





إحصائيات

كلنا نبكي في بعض الأحيان. شخص أكثر من الآخر ، لكن الأرقام لا تكذب. تظهر الأبحاث من جامعة تيلبورغ أن الرجال يبكون في المتوسط ​​مرة واحدة كل أربعة أسابيع وأن النساء يبكون بمعدل 2.7 مرة كل أربعة أسابيع. هذا ليس شيئًا سيئًا على الإطلاق! ألق نظرة على فوائد البكاء





1. البكاء يهدئك

أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2014 أن البكاء له تأثير مريح. أوضح البحث أن البكاء ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي ، مما يساعد الناس على الاسترخاء.





2. يمنحك المزيد من الدعم

أحيانًا لا يفهم الناس مقدار ما يزعجك ، لكنهم فجأة يفهمون ذلك بشكل أفضل عندما تبكي. أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2016 أن البكاء يسمى سلوك التعلق. هذا يعني أن البكاء يجعل الناس يرغبون في تهدئتك ودعمك.





3. إنه يخفف الألم حقًا

عندما تبكي لأن شيئًا ما جعلك حزينًا ، غالبًا ما يكون الألم حادًا جدًا ، لكنك تشعر بالارتياح بعد البكاء. هل هذا يبدو مألوفا؟ هذا ليس بهذا الغريب. اكتشف الباحثون أن جسمك ينتج الأوكسيتوسين والإندورفين عند البكاء. هذه المكونات تجعل الناس يشعرون بالرضا وهذا هو السبب في أنك تشعر بألم حاد أقل حدة.





4. يمنحك مزاج أفضل

ينتج جسمك ، كما هو موضح أعلاه ، الأوكسيتوسين والإندورفين عندما تبكي. هذا هو السبب في أن البكاء يجعلك تشعر بتحسن بعد بكاءك ويجعلك في مزاج أفضل.