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مرأة

لا تحارب دموعك .. 7 فوائد صحية للبكاء لاتتوقعها

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد البكاء هو احدي طرق التعبير عن الحزن والاستياء واحيانا تدمع العين بأوقات الفرح، لذلك لا تحاول محاربة الدموع ، لكن اتركها تتدفق بحرية لأن البكاء له أيضًا بعض الفوائد. 


صحة لا تحجم دموعك! فيما يلي 7 فوائد صحية لـ البكاء
يحاول البعض قمع الدموع لأنهم خائفون من أن ذلك يجعلها تبدو ضعيفة ، لكن العلم يمنحك سبعة أسباب وجيهة لعدم كبح تلك الدموع.

إحصائيات
كلنا نبكي في بعض الأحيان. شخص أكثر من الآخر ، لكن الأرقام لا تكذب. تظهر الأبحاث من جامعة تيلبورغ أن الرجال يبكون في المتوسط ​​مرة واحدة كل أربعة أسابيع وأن النساء يبكون بمعدل 2.7 مرة كل أربعة أسابيع. هذا ليس شيئًا سيئًا على الإطلاق! ألق نظرة على فوائد البكاء 

1. البكاء يهدئك
أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2014 أن البكاء له تأثير مريح. أوضح البحث أن البكاء ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي ، مما يساعد الناس على الاسترخاء.

2. يمنحك المزيد من الدعم
أحيانًا لا يفهم الناس مقدار ما يزعجك ، لكنهم فجأة يفهمون ذلك بشكل أفضل عندما تبكي. أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2016 أن البكاء يسمى سلوك التعلق. هذا يعني أن البكاء يجعل الناس يرغبون في تهدئتك ودعمك.

3. إنه يخفف الألم حقًا
عندما تبكي لأن شيئًا ما جعلك حزينًا ، غالبًا ما يكون الألم حادًا جدًا ، لكنك تشعر بالارتياح بعد البكاء. هل هذا يبدو مألوفا؟ هذا ليس بهذا الغريب. اكتشف الباحثون أن جسمك ينتج الأوكسيتوسين والإندورفين عند البكاء. هذه المكونات تجعل الناس يشعرون بالرضا وهذا هو السبب في أنك تشعر بألم حاد أقل حدة.

4. يمنحك مزاج أفضل
ينتج جسمك ، كما هو موضح أعلاه ، الأوكسيتوسين والإندورفين عندما تبكي. هذا هو السبب في أن البكاء يجعلك تشعر بتحسن بعد بكاءك ويجعلك في مزاج أفضل.

 
5. يقال إنه يسبب ضغطا أقل
لا يزال يتعين إجراء الكثير من الأبحاث ، لكن الباحثين مقتنعون بأن البكاء يمكن أن يخفف من التوتر. عندما تبكي ، تحتوي دموعك على تركيز معين من هرمونات التوتر. تخرج هرمونات التوتر هذه من جسمك عندما تبكي وقد طور الباحثون نظرية تفيد بأنك تعاني من إجهاد أقل بعد البكاء بسبب ذلك. يشير الباحثون إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها.

6. يحمي من البكتيريا
تحتوي الدموع على شيء يسمى الليزوزيم ، والذي يساعد عينيك على الحفاظ على نظافتها. أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2011 أن الليزوزيم يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من البكتيريا.

7. يمكن أن يحسن بصرك
يعرف معظم الناس الدموع على أنها القطرات التي تتساقط على خديك عندما تبكي ، ولكن هناك أيضًا شيء يسمى "الدموع القاعدية". هذا هو السائل الذي يتم إنتاجه عندما ترمش. يحافظ على رطوبة عينيك ويسمح لك بالرؤية بوضوح. في بعض الأحيان يمكن أن تكون عيناك جافة قليلًا ، مما يجعلك ترى أقل قليلًا. عندما تبكي ، تعلم أن عينيك ستكون رطبة لبعض الوقت.
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