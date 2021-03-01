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أخبار العالم

بـ 3 لغات.. أول تعليق من سفير الإمارات لدى إسرائيل بعد وصوله تل أبيب

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:30 م
سفير الإمارات لدى
سفير الإمارات لدى تل أبيب يلتقى وزير خارجية إسرائيل
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شيماء مصطفى
وصل السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، اليوم الإثنين، إلى تل أبيب، في أول زيارة رسمية له.

وكتب آل خاجة، 3 تغريدات مماثلة باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل".

وأضاف: "والتقيت بوزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الاثنين، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن جوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر الماضي، بأن آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام الذي وقعت عليه الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة أمريكية من الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم الاثنين، صورة تجمعه بـ آل خاجة، على حسابه بموقع "تويتر"، بعد أن وصل الأخير إلى إسرائيل لتقديم أوراق اعتماده.

وعلق أشكنازي في تغريدة على "تويتر" قائلا: "مرحبًا في إسرائيل، السفير الإماراتي الأول محمد محمود الخاجة.. هذه علامة بارزة في العلاقات بين بلدينا".

وأضاف: "أرحب بوصوله للترويج لافتتاح السفارة إماراتية، وكذلك افتتاح سريع للممثليات الإسرائيلية في الإمارات".

وأشار إلى أن "إقامة علاقات مع الإمارات، التي لها دور كبير في الشرق الأوسط، تمثل نقلة نوعية في المنطقة، وتفتح نافذة أمام فرصة تاريخية تظهر فيها نموذجًا للسلام الدافئ والشامل بين دولنا وشعوبنا".
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