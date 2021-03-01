دراسة: شرب القهوة يزيد عدد مرات التبول

يضطر بعض الأشخاص إلى التبول باستمرار بينما يمكن للآخرين قضاء ساعات دون زيارة المرحاض. هل من الطبيعي أن تضطر إلى التبول طوال الوقت؟ لقد أجرينا بعض الأبحاث حول عدد المرات التي يتعين على الشخص العادي التبول فيها يوميًا.

طبيعي؟

لا توجد إجابة واحدة حقًا للسؤال حول العدد الطبيعي لزيارات المرحاض يوميًا ؛ الأمر مختلف بالنسبة للجميع. تشرح طبيبة الطب الباطني كيري بيترسون لموقع صحة المرأة في الولايات المتحدة : "في المتوسط ​​، يذهب الناس حوالي ست إلى سبع مرات يوميًا. هذا لا يعني بالضرورة أن هذا هو العدد الطبيعي لزيارات المرحاض للجميع. عليك أن تأخذ عوامل متعددة في الاعتبار. كم تشرب في اليوم وما حجم مثانتك أو صغرها؟ من المنطقي أن تضطر إلى التبول كثيرًا إذا كان لديك مثانة صغيرة.





مادة الكافيين

يمكن أن يؤثر تناول الكافيين أيضًا على تكرار زياراتك للمرحاض. الكافيين مدر للبول ، وهو مادة تعمل على تسريع إطلاق الماء عن طريق الكلى ، مما يعني أنه يتعين عليك التبول كثيرًا. كما يزور المدخنون المرحاض أكثر من غير المدخنين. ذلك لأن التبغ يمكن أن يسبب تهيجًا لمثانتك ، مما يجعلك بحاجة إلى التبول سريعًا. إذا كنت تمارس الرياضة أو تتنقل كثيرًا وبالتالي تتعرق كثيرًا ، فمن المرجح أنك ستتبول أقل ، لأنك تفقد الماء بطرق أخرى.





القليل جدا أو في كثير من الأحيان؟

كيف تعرف إذا كنت تذهب إلى المرحاض كثيرًا أو قليلًا جدًا؟ لا يوجد سبب سوى للقلق إذا لاحظت أنك (فجأة) تضطر إلى التبول كثيرًا أكثر من ذي قبل.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بمذكرات بول لمعرفة ما هو طبيعي بالنسبة لك. كل ما عليك القيام به من أجل ذلك هو تتبع ما تشربه وكميته ، ومتى يتعين عليك التبول ومقدار التبول في كل مرة. إذا كان عليك الذهاب إلى المرحاض كثيرًا ، فقد تتمكن من معرفة السبب بسبب هذه اليوميات. هل تشرب ثمانية أكواب من القهوة يوميا مثلا؟ ثم من المحتمل أن تجد نفسك في المرحاض مرة واحدة على الأقل كل ساعة. في هذه الحالة ، من الواضح أن عادات شرب القهوة هي التي تجعلك تذهب إلى المرحاض كثيرًا.





هل ما زلت قلقًا بشأن عدد مرات التبول؟ قم بزيارة طبيبك. هذا هو الحل الأفضل دائمًا.