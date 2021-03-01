فريدة الشوباشي: والدى كان راجل صعيدى حفر بداخلنا القيم وحب مصر

قالت النائبة فريدة الشوباشى، إنها فخورة بتربيه ابنها نبيل الذى يعمل فى إحدى القنوات الفرنسية الشهيرة، وبحفيدها الذي سيكون من نجوم المستقبل المهمين فى مجال الفن .





وأكدت "الشوباشى" ، خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام مع منال"، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنها لا تغير مبادئها أو مواقفها سوى إلى الافضل.





وأشارت إلى أنها لا تميل إلى أى شئ يخدش مصر، مؤكدة أنها مصرية صعيدية حتى النخاع ، ودخولها إلى البرلمان ورئاستها لجلسات مجلس النواب في بداية دور الانعقاد التشريعي الثاني " كرم من ربنا واللى زرعة ابويا يحصده الآن " .





وأضافت أن شقيقها تطوع عام 56 فى حلوان الثانوية ليكون مع الفدائيين، وكان تصرف والدي معه غير متوقع بقوله: هو احسن من اللى بيموتوا فى سيناء"، وهذه الجملة لا تفارقنى ابدا .





وقالت: "والدي رجل صعيدى حفر بداخلنا القيم وحب مصر، مشيرة إلى أن الأسرة هى الوعاء الأول لتكوين الأبناء والنشأة تحت مظلة حب مصر، معقبة:" احنا فى فترة حالكة السواد".