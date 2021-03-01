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فريدة الشوباشي: والدى كان راجل صعيدى حفر بداخلنا القيم وحب مصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:01 م
فريدة الشوباشى
فريدة الشوباشى
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ريهام فيكتور
قالت النائبة فريدة الشوباشى، إنها فخورة بتربيه ابنها نبيل الذى يعمل فى إحدى القنوات الفرنسية الشهيرة، وبحفيدها الذي سيكون من نجوم المستقبل المهمين فى مجال الفن  .

وأكدت "الشوباشى" ، خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام مع منال"، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنها لا تغير مبادئها أو مواقفها سوى إلى الافضل.

وأشارت إلى أنها لا تميل إلى أى شئ يخدش مصر، مؤكدة أنها مصرية صعيدية حتى النخاع ، ودخولها إلى البرلمان ورئاستها لجلسات مجلس النواب في بداية دور الانعقاد التشريعي الثاني " كرم من ربنا واللى زرعة ابويا يحصده الآن " .

وأضافت أن شقيقها تطوع عام 56 فى حلوان الثانوية ليكون مع الفدائيين، وكان تصرف والدي معه غير متوقع بقوله: هو احسن من اللى بيموتوا فى سيناء"، وهذه الجملة لا تفارقنى ابدا .

وقالت: "والدي رجل صعيدى حفر بداخلنا القيم وحب مصر، مشيرة إلى أن الأسرة هى الوعاء الأول لتكوين الأبناء والنشأة تحت مظلة حب مصر، معقبة:" احنا فى فترة حالكة السواد".
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