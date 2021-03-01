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حوادث

ضبط شخصين بالقاهرة يروجان عقاقير مخدرة للبيع عبر الفيس بوك

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:43 م
ضبط شخصين بالقاهرة
ضبط شخصين بالقاهرة يروجان عقاقير مخدرة
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة يروجان عقاقير مخدرة للبيع عبر الـ "فيس بوك".

فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمين بالجيزة) بالترويج والإعلان عن العقاقير المخدرة 
للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وترددهما على منطقة عابدين لبيعها لعملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم عابدين وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة).

 بمواجهتهما بالتحريات إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ 
الإجراءات القانونية.
 

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