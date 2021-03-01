ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن | انهيار ابنة يوسف شعبان وزوجته.. غياب النجوم في جنازة أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:08 م
جنازة يوسف شعبان
جنازة يوسف شعبان
Advertisements
سعيد فراج - محمد نحلة
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

قدم الفنان فتوح أحمد ، العزاء إلى مصر والوطن العربى وأسرة الفنان يوسف شعبان ، إثر وفاته يوم أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

نعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلة  الفنان الراحل. 

انتهت منذ قليل ، مراسم تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي، من مسجد القبة الفيداوية بمنطقة العباسية، عقب صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور عدد من الأهل والأقارب. 

كشفت الفنانة نهال عنبر في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية أمس الأحد، وشُيعت جنازته ظهر اليوم الاثنين. 

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنان القدير يوسف شعبان، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الوسط الفني. 

انهارت زينب -ابنة الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، بالبكاء في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، خلال مراسم الدفن، في اللحظات الأخيرة من وداع والدها، وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن يوارى جثمانه الثرى. 

ظهرت إيمان الشريعان -زوجة الفنان القدير يوسف شعبان- خلال مراسم جنازته في مدينة 6 أكتوبر، وهي لم تتمالك أعصابها وانهارت في البكاء أمام عدسات المصورين، خلال اللحظات الأخيرة في وداع الفنان الراحل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اخبار الفن.. انهيار ابنة عزت العلايلي لحظة تشييع جثمانه.. اعتذار هيفاء وهبي عن مشاركة يسرا مسلسلها الجديد

خروج جثمان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة..فيديو

20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان

وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر..فيديو

شاهد.. انهيار ابنة يوسف شعبان بالبكاء خلال مراسم جنازة والدها

شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان

ترشيحاتنا

مستقبل وطن يتقدم بشكوى للأعلى للإعلام ضد إبراهيم عيسى

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

حزب مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى للمجلس الأعلى للإعلام

إحالة تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى "تشريعية النواب"

نجم الإسماعيلي: رمضان صبحي فقد حب الجماهير وبيبو يرفض عودة رباعي بيراميدز .. فيديو

توريطة بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل صدمة جديدة لـ قناة النهار بسبب تامر أمين

Advertisements

عداد الغاز المنزلي.. تحذير من البترول بخصوص فواتير شهر مارس| تفاصيل

قطاع السجون ينفذ حكم الإعدام ضد الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار

إلغاء رسوم نقابة المحامين وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.. تطورات الشهر العقاري

بها 3 أطفال .. حريق يلتهم شقة بـ فيصل "تفاصيل الحادث"

استغلت وظيفتها.. ضبط مهندسة أطلقت اسم زوجها وأقاربه على شوارع القليوبية

رئيس الأركان يغادر إلى الخرطوم للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية

البدري يصدم عمرو وردة في منتخب مصر ويفاجئ نجمي الزمالك

بعد تصديق السيسي.. ننشر رسوم وعقوبات وموعد تطبيق قانون المرور الجديد

توريطة بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل صدمة جديدة لـ قناة النهار بسبب تامر أمين

وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر..فيديو

حزب مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى للمجلس الأعلى للإعلام

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور