أخبار الفن | انهيار ابنة يوسف شعبان وزوجته.. غياب النجوم في جنازة أحلام الجريتلي

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





قدم الفنان فتوح أحمد ، العزاء إلى مصر والوطن العربى وأسرة الفنان يوسف شعبان ، إثر وفاته يوم أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





نعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلة الفنان الراحل.





انتهت منذ قليل ، مراسم تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي، من مسجد القبة الفيداوية بمنطقة العباسية، عقب صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور عدد من الأهل والأقارب.





كشفت الفنانة نهال عنبر في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية أمس الأحد، وشُيعت جنازته ظهر اليوم الاثنين.





انتهت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنان القدير يوسف شعبان، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الوسط الفني.





انهارت زينب -ابنة الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، بالبكاء في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، خلال مراسم الدفن، في اللحظات الأخيرة من وداع والدها، وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن يوارى جثمانه الثرى.





ظهرت إيمان الشريعان -زوجة الفنان القدير يوسف شعبان- خلال مراسم جنازته في مدينة 6 أكتوبر، وهي لم تتمالك أعصابها وانهارت في البكاء أمام عدسات المصورين، خلال اللحظات الأخيرة في وداع الفنان الراحل.



