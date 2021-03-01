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رياضة

المصري يكشف موقفه النهائي من أزمة المسحات الطبية وتفاصيل التجديد لـ العراقي

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري، عن موقف التجديد لـ كريم العراقي نجم الفريق خلال الفترة الحالية، مشددا على ان النادي يرغب في تجديد التعاقد مع اللاعب.

وأكد الخولي في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام "، أن المصري فريق كبير ولن "يقف" على لاعب، مشددا ان الأزمة هي الشرط الجزائي في العقد.

وأضاف ان وكيل اللاعب يرغب في وضع شرط جزائي في عقد التجديد وهو ما يرفضه النادي، مشددا على إنه في حال موافقة النادي على وجود شرط جزائي سيكون كبير مثلما الحال في عقد محمود وادي الذي يقدر الشرط الجزائي به بقيمة 50 مليون جنيه.

وأكمل أن النادي لن يقف عائقا أمام مصلحة أي للاعب وفي حال تلقي أي عرض مناسب سيوافق النادي على الفريق ولن يمانع رحيله، مشددا على ان اللاعب مازال عقده مستمر ولكن النادي يرغب في حسم الامور مبكرا.

اما بشأن أزمة اتحاد الكرة والسمحات الطبية، فأكد أن النادي لم يجري مسحة طبية لمباراة الفريق أمام بيراميدز غدا، مشددا على ان النادي يعاني ماديا ومن الصعب ان يتحمل تكلفه المسحات.

وأضاف ان مطالبة اتحاد الكرة بدفع 3 ملايين جنيه امر " مش منطقي " حيث ان اتحاد الكرة عليه تحمل تلك النفقات.

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