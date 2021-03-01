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سيارات

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:18 م
سيارة مكلارين تتعرض
سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا
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اشرف عطية
ايجار سيارة ليس فقط هو ان تقوم بدفع ثمن انتفاعك بها و لكن يجب عليك دفع مبلغ تأمين  ليغطيك في حالة وقوع حادثة و يجب ان يكون مبلغ التأمين ضخما ليغطي تكلفة اصلاح سيارة مكلارين سبايدر mclaren 720s spider .

وتعرضت سيارة  مكلارين سبايدر mclaren 720s spider مستأجرة لحادث عنيف للغاية في الولايات المتحدة الامريكية  علي طريق رئيسي سريع في ولاية كاليفورنيا.

وأظهرت صور الحادث أن السيارة البريطانية الخارقة اصطدمت بالحواجز الخرسانية الموجودة علي الطريق عدة مرات وتعرض كل من الجزء الأمامي والخلفي للسيارة للضرر بالغ الشدة .

وتم نشر صور الحادث من قبل دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا إلى جانب تغريدة تسخر من الحادث تم حذفها بعد ذلك، ويتركز الجزء الأكبر من الضرر في الخلف، حيث تمزقت إحدى العجلات وتضرر المحور الخلفي ضرر بالغ الشدة ايضا .

وبعد هذا الحادث انتشرت تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقول: “عندما تستأجر سيارة مكلارين وتقرر مسابقة سيارة لامبورجيني في طريق 101 بالولايات المتحدة وتحطمها في المرة القادمة يجب أن تفكر في الحصول على تأمين الإيجار ولحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة .

وتستمد السيارة مكلارين سبايدر mclaren 720s spider قوتها من محرك V8 سعة 4000 سي سي دبل تيربو بقوة 710 حصان اما السيارة لامبورجيني هوركان lamborghini huracan المشاركة في السباق تستمد قوتها من محرك V10 سعة 5200 سي سي ومن المحتمل أن يكون قائد سيارة مكلارين غير قادر على التحكم في سيارته الخارقة مما ادي الي اختلال اتزانها واصطدامها بالحاجز الخرساني علي سرعة عالية .

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور
سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور
سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور
سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور
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