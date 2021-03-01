إنبي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف رامي صبري في الشوط الأول

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف التقدم لكن تمكن لاعبو إنبي من أحرز الهدف الأول في الدقيقة ١٢ من ركلة جزاء بقد رامى صبري.





وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، صبري رحيل، عبالغني محمد

خط الوسط: خالد الغندور، فوزي الحناوي، مانجا، مروان عطية، عمار حمدي

الهجوم: سيسيه، اوكوي





وعلي دكة البدلاء: عمرو خليل، مروان النجار، هشام صلاح، حسام عاشور، كريم يحيي، عبدالسميع، احمد حجي، احمد راشد، الصباحي.