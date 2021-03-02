سعر الدولار اليوم 2-3-2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021، بعد ارتفاعه بمعدل 5 قروش منذ الأسبوع الماضي.









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في بنوك" وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيعفي بنوك" الاستثمار العربي ، مصرف أبوظبي الاسلامي، مصر إيران للتنمية" .



وصل سعر الجولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه لشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنكي سايب و الأهلي اليوناني .





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، ابوظبي الأول، الأهلي المصري،قطر الوطني الأهليQNB، التجاري وفا،HSBC، المصرف العربي الدوليAIB،العقاري المصري العربي، الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي، الأهلي المتحد، ABC، مصر، المصري لتنمية

الصادرات، القاهرة، الاسكندرية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، كريدي أجريكول، بلوم،المشرق، قناة السويس، الأهلي الكويتي،أبوظبي التجاري، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني،المصري الخليجي،التنمية الصناعية، المصرف المتحد".



سجل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في بنم فيصل الاسلامي مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع