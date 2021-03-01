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برلمان

برلماني: قرار الرئيس السيسي يوفر فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل للتسجيل العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أشاد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدًا أن القرار يعكس هدف الدولة الأول وهو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف "الشرقاوي"، أن قرار الرئيس السيسي بالتأجيل سيعطي فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات، لافتا أنه بموجب هذا القرار، سيتم تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وأشار عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، إلى أن القانون يهدف إلى تسجيل جميع العقارات في مصر وحصرها، وإصدار رقم قومي لكل العقارات لتأمين ملكية المواطن للعقار، مضيفًا أنه مع البدء في إجراء حوار مجتمعي حول القانون من المؤكد أنه سيتم الوصول لصيغة تشريعية وتنفيذية ترضي الجميع.
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