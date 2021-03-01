طارق الخولي: قرار تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري هدية السيسي للمصريين

أشاد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.





وقال "الخولي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إن قرار الرئيس السيسي هدية لكل الشعب المصري، مضيفا أن هناك حالة من الارتياح العام بين المصريين.





وتابع النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس يستمع للشعب المصري ويتحرك على الفور لمصلحة المصريين.





وأعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.





وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.





وأضاف موسى، أن:"كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس النهاردة أخد القرار".





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :" الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".



