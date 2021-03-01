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أخبار العالم

بشكل مفاجئ.. المغرب يقطع الاتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:46 م
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الاثنين، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة بشكل مفاجئ.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن وزير الخارجية، ناصر بوريطة وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد فيها أن القرار جاء بسبب سوء "التفاهم العميق" مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.

ودعا بوريطة، في رسالته، القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.
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