وزير العدل: السيسي وجه بتبسيط قانون الشهر العقاري وسنذلل المعوقات.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن ما تم اليوم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري جاء لوجود فترة انتقالية للمواطنين ليكون هناك حوار مجتمعي، موضحًا أنه سيتم استعراض الثروة العقارية في مصر.





وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع المذاع علي قناة "القاهرة والناس"، الرئيس وجه بتبسيط الأوضاع للمواطنين، وأن يحتوي القانون على مواد بسيطة للجمهور، والقانون سيعالج التشوهات القديمة، مؤكدًا أن العقود العرفية القديمة سيحدد لها تاريخ ويربط عليها مبلغ يتم تسديده، وهذا خلال عامين، كما أن الحكومة ستحدد المبالغ التي سيتم تسديدها.



