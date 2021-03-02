نائب بالشيوخ: زيادة صادرات الحاصلات الزراعية أبرز ما حققته مصر من إيجابيات رغم كورونا

ثمن النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ جهود القيادة السياسية وذلك من خلال تبنيها أحدث الوسائل العالمية في القطاع الزراعي، فضلا عن وضع العديد من الخطط الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية.





وأكد " أبو سريع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن زيادة صادرات الحاصلات الزراعية ، تعد أحد أبرز الايجابيات التي حققتها الدولة المصرية في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه كان هناك إقبال كبير على المنتجات الزراعية المصرية خلال هذه الفترة ، لا سيما بعد توقف بعض الدول عن التصدير ، وغلق حدودها، نتيجة تفشي فيروس كورونا بها.





ولفت عضو مجلس الشيوخ الى الدور الكبير الذي لعبته الهيئة البيطرية المصرية في ظل كورونا ، وما أحدثته من انضباط كبير في الأسواق، أدى إلى تفعيل الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لإخراج منتج سليم ، معقبًا:" مصر متأثرتش بفيروس كورونا ، وموجهناش أي مشكلة في الإنتاج سواء على مستوى اللحوم أو الخضروات ، لأننا طبقنا كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس بشكل يضمن صحة وسلامة المنتج في ظل هذه الأزمة، الأمر الذي ساهم في افتتاح أسواق خارجية جديدة أمام الموالح والخضروات المصرية رغم كورونا".









جاء ذلك بعد أن قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري، إنه رغم أزمة كورونا والقيود على التجارة الدولية، فإن مصر نجحت فى زيادة فى الصادرات الزراعية.









وأضاف العطار،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن هناك مليون طن من صادرات مصر الزراعية خلال شهرين بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.





ولفت إلى أن مصر تمكنت فى فتح أكثر من سوق دولى خلال الفترة الماضية منها اليابان للموالح، الصين والأرجنتين و دول كثيرة.





وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية متواجدة فى الدول الخارجية.