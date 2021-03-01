ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يخرج عن صمته حيال مزاعم الخلافات مع الجيش

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:47 م
عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
Advertisements
محمد عثمان
نفى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الاثنين، وجود أي خلافات بين رئاسة الجمهورية والجيش الجزائري.

قال تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة في الجزائر: "لا يوجد في العالم جيش منضبط ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية مثل الجيش الجزائري"، وفقًا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.

وأضاف: "أعيد وأؤكد أن شعارات استهداف الجيش عمرها 15 سنة وأمرت بتوقيف مدير الجوية الجزائرية بسبب استيراد ملاعق وأواني بالعملة الصعبة".

وأوضح تبون أن شعار "مدنية ماشي عسكرية"، هو نتاج تخطيط منذ 15 سنة، مشيرًا إلى أن شعار تمدين الحكم جرى التدريب عليه في دول بالخارج.

ولفت تبون إلى أنه لم يغير الحكومة بشكل كلّي احتراما للشعب الجزائري، مؤكدًا أن "التعديل الحكومي الأخير لم يكن عميقا لكنه مس وزارات كانت تتطلب تدخّلا عاجلا".

وأضاف الرئيس الجزائري أنه يتابع يوميا المشاريع التي أمر بها بالنسبة لمناطق الظل والنائية جنوب شمال شرق غرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل 4 إرهابيين واستشهاد جنديين في عملية للجيش الجزائري

للاطمئنان على صحته.. ماكرون يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري

الإليزيه: ماكرون أكد لتبون تصميمه على الاعتراف بالحقيقة خلال احتلال فرنسا للجزائر

عفو رئاسي.. الإفراج عن 59 معتقلا في الجزائر

الجزائر تمدد إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس يكشف عن اللقاح الوحيد المعتمد لكورونا في العالم

وفاة مذيع شهير بالتليفزيون المصري بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتهاء فيروس كورونا العام الحالي

بعد قرار اعتزاله.. تامر حسني يدعم هاني محروس

تفاصيل علاج طفل مصري بـ34 مليون جنيه .. الأغلي في العالم

آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة