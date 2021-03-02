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برلمان

برلمانية توضح فوائد إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:23 ص
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة
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أميرة خلف
أيدت النائبة، سولاف درويش عضو مجلس النواب، توجيه  الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، قائلة:" خطوة ممتازة وسابقة عصرها ، تحسم للقيادة السياسية التي تصارع الزمن بأفكارها الطموحة". 

 
و أوضحت" درويش" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن الهدف من دراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية هو إشعال خطة التنمية التي تتبناها الدولة في توجهاتها الحالية، وضمان السرعة فى الإنجاز للتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة ، مشيرة إلى أنه وبتوجيهات القيادة السياسية الطموحة هذا ستكون العاصمة الإدارية أكثر ميكنة خلال الفترة المقبلة، معقبة:" توجيه الرئيس بدراسة  انشاء مدينة للعدالة تضم مجمعًا مركزيًا مع توفير وحدات سكنية لموظفي الجهاز الإداري للدولة في العاصمة الإدارية الجديدة سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري ، فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد".

جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
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