خل التفاح.. طرق تخلصك من التسمم الغذائي

طــــرق علاج التسمـــــم الغذائــــــــــي..





- التفاح:

يساهم التفاح في علاج التسمم الغذائي كما يساعد على تخليص الجسم من السموم وله قدرة كبيرة في تخفيف حموضة المعدة، وذلك لاحتواء التفاح على أنزيمات تعمل على تثبيط تكاثر البكتيريا ونموها.

- خل التفاح:

يساعد خل التفاح في القضاء على البكتيريا المسبب الرئيسي للتسمم الغذائي، كما يساهم في تقليل وتلطيف أوجاع المعدة بفضل خصائصه القلوية الأمر الذي يُسرع من عملية الشفاء.

- الماء:

يعد شرب الماء ضروريًا جدًا للشخص المصاب بالتسمم الغذائي، حيث أنه يعوض الجسم عن السوائل المفقودة بسبب الإسهال المصاحب للتسمم الغذائي، كما يساهم في تخليص الجسم من السموم ويقلل بشكلٍ كبير من أضرار المادة المسببة للتسمم.

- أوراق النعناع الطازج:

للنعناع خصائص علاجية مفيدة جدًا في علاج الجسم من التسمم الغذائي كما أنه يساهم في القضاء على تطبل البطن والتهابات المعدة، ويتم استخدامه عن طريق إضافة كمية مناسبة من أوراق النعناع إلى كوبٍ من الماء المغلي وتناول المزيج دافئًا، كما يمكن إضافة أوراق النعناع إلى مشروب الشاي وتناوله.

- الموز:

تناول الموز يساعد بشكلٍ كبير في علاج التسمم الغذائي كما يقلل من الالتهابات، وذلك لاحتوائه على نسبةٍ مرتفعة من البوتاسيوم، ويمكن تناول هريس الموز مع هريس التفاح لعلاج حالة التسمم الغذائي.

- بذور الكمون:

توضع كمية مناسبة من بذور الكمون في الماء ثم يُغلى على النار، بعد ذلك يُصفى المزيج ويُشرب، حيث يساعد مغلي الكمون على تهدئة التهابات المعدة المصاحبة للتسمم الغذائي.

- الليمون:

لثمار الليمون خواص حمضية تعمل على التخلص من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، حيث يُشرب عصير الليمون مع إضافة القليل من السكر، كما يمكن إضافة بضع قطرات من زيت الليمون إلى مغلي الشاي الأسود وتناوله.

- أوراق الريحان:( الحبق)