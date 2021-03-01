مفيش حاجة تفرقنا يا عمري.. الزيجات الفنية تسيطر على دراما رمضان 2021





ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأعمال التى تشهد ظهور الزيجات فى عمل واحد.





مسلسل نسل الأغراب

أول الأعمال التى يسيطر عليها العلاقة الزوجية هو مسلسل "نسل الأغراب" الذى يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر والتى تتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامى ولم يكن هذا العمل الأول الذي يجمع بينهما حيث شاركا سويا فى عديد من الأعمال السابقة أبرزها مسلسل الأسطورة.





العمل يدور في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.





كوفيد 25

ويجمع مسلسل "كوفيد 25" الفنان يوسف الشريف بزوجته إنجى علاء ولكن هذه المرة كمؤلفة حيث كانت تشارك فى أعمال زوجها كاستايلست والعمل من المقرر أن يعرض فى رمضان ويتضمن 15 حلقة فقط.





المسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقى حيث الطبيب ياسين الذي يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.





مسلسل اللى مالوش كبير

ويجمع مسلسل "اللى مالوش كبير" بين الزوجين أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز وهو أول تعاون لهما بعد الزواج حيث تعاونا سويا من قبل فى مسلسل "لآخر نفس" الذى أثار حالة من الجدل وكان بمثابة شرارة الحب التى جمعت بينهما.





مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودنيا بعد العزيز وأحمد سعيد عبدالغني ومحمود حافظ وبدرية طلبة وعايدة رياض ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.

تشهد دراما رمضان 2021 سيطرة الزيجات الفنية وهو الأمر الذى أصبح يطفو على السطح ليرفعون شعار "فى البيت والشغل .. مفيش حاجة تفرقنا عن بعض يا عمرى" وهى الجملة الشهيرة التى جاءت على لسان أحد أبطال فيلم "أبو على" للفنان كريم عبد العزيز.