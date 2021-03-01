تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لعمل الدلكة والتي تشمل:









إزالة خلايا الجلد الميّتة.









تنعيم البشرة بشكلٍ رائع وسريع، وزيادة نضارتها.









التخلّص من الاسمرار والبقع الداكنة في الركبتين والأكواع.









تنشيط الدورة الدمويّة في البشرة.









شدّ الترهلات والتمدد غير المرغوب فيه.









تفتيح وتوحيد لون البشرة.









تأخير نمو الشعر في الجسم، ويعود ذلك لطريقة استعمالها.









الحصول على الخدود الورديّة.









تغذية البشرة لأنّ مكوّناتها طبيعية.









طريقة استخدام دلكة الذرة..

المكوّنات:





دقيق ذرة، أو الترمس.

خشب الصندل المطحون.

عطر بنت السودان.

مطحون قشر البرتقال أو الليمون.

ماء القرنفل.

مطحون المحلب.

مطحون المسك.

السرتية الهندية.

أحد أنواع العطور المفضلة.

حطب الطلح المطحون.

زيت السمسم.

زيت الزيتون.

عصير الليمون.









طريقة التحضير:

نضع في وعاء عميق وصغير المكوّنات السابقة، ونمزجها جيّدًا باستعمال ملعقة خشبية، ثم نأخذ الكمية المطلوبة والكافية منها.









طريقة استخدام دلكة البرتقال..

المكوّنات:

كوب من الأرز المطحون.

كوب صغير من العدس المطحون.

ملعقتان من الترمس المطحون.

حبتا جزر مسلوقتان.

ملعقة من الحلبة المطحونة.

كوب من قشر البرتقال المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

حبة من البطاطا المسلوقة.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

كوب من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة من المسك المطحون.









طريقة التحضير: