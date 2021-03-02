أخبار التوك شو.. وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء.. موعد زيادة أسعار السجائر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة، مؤكدا أن الحد الأقصى يكون 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه.





قال عمر مروان، وزير العدل، إن لقاء رئيس الجمهورية تناول مناقشة عدة موضوعات وعلى رأسها إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين، لافتا إلى أن الرئيس وجه بالتيسير الكامل على المواطنين في جميع الإجراءات لتسجل ملكيات المواطنين دون أى إرهاق.



