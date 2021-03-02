أخبار التوك شو.. وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء.. موعد زيادة أسعار السجائر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة، مؤكدا أن الحد الأقصى يكون 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه.
قال عمر مروان، وزير العدل، إن لقاء رئيس الجمهورية تناول مناقشة عدة موضوعات وعلى رأسها إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين، لافتا إلى أن الرئيس وجه بالتيسير الكامل على المواطنين في جميع الإجراءات لتسجل ملكيات المواطنين دون أى إرهاق.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أي مرض عبارة عن حرب بين الميكروبات والفيروسات ومقاومة الجسم.
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي قرر إعطاء فترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.
أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج "شكرا ياريس"، مطالبا المواطنين بالتفاعل مع الهاشتاج.
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مؤكدا أنه لا يستطيع ضرب إيران على الإطلاق.
أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، أن العالم سيواجه وباءً أشبه بـ فيروس كورونا خلال الـ10 سنوات المقبلة، موضحًا أن العالم واجه خلال أزمة كورونا 3 تحديات، بدأت بتحدي التحاليل والفحوصات والتشخيص، بينما التحدي الثاني علاج المرض في الموجة الثانية، والتحدي الثالث توفير اللقاحات.
نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، ما يتردد بشأن رفع سعر السجائر، معلقا: "الشركات لم ترفع الأسعار ولا جنيه".
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.