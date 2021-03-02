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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| انقلاب في تركيا .. بن سلمان يقبل المسؤولية الأخلاقية لمقتل خاشقجي ..ثورة ضد الإخوان في بريطانيا وتحذير لـ بايدن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:30 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:


وصل السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، اليوم الإثنين، إلى تل أبيب، في أول زيارة رسمية له.


أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة اليوم، الاثنين، عن اكتشاف ما يصل إلى 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من النوع "P.1" الذي تم تحديده في مدينة ماناوس البرازيلية.


نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن الخبير الأمريكي هانز كريستنسن قوله إن الصين تعمل على ما يبدو على تطوير القدرة على إطلاق صواريخ باليستية متطورة عابرة للقارات من الصوامع تحت الأرض للرد بسرعة على هجوم نووي محتمل.


أخيرًا ، يبدو أن هناك توقفًا كاملًا لمحتوى الشائعات الدائمة حول اغتراب الزوجين عن بعضهما البعض في أعقاب الأشهر القليلة الماضية الصعبة من ولاية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، والتي انتهت بمأساة حصار الكابيتول وإجراءات المساءلة، مع ذلك ، انتهت بتبرئته.

أدين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، 66 عامًا، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وخيار الحبس في المنزل بسوار إلكتروني للعام الثالث.


قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها في إشارة إلى الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن باتجاه المملكة.


أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعمل على تحجيم الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي في اليمن.


أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الاثنين، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية المسنودة إليه، وقدم المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي إلى القضاء.


واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلان إصراره على صياغة دستور جديد لتركيا، على الرغم من المعارضة السياسية الواسعة لمثل هذه الخطوة.


أعلن قصر باكنجهام أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ، نُقل من مستشفى إلى آخر في لندن يوم الاثنين لتلقي العلاج من عدوى وملاحظة حالة قلبية كانت موجودة مسبقًا.


أكد السفير السعودي لدى مجلس الأمن، عبدالله المعلمي، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية المسنودة إليه، وقدم المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي إلى القضاء.


تقدم اللورد مارليسفورد عضو مجلس اللوردات، والرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني، بسؤال رسمي إلى الحكومة البريطانية بشأن مصير تقرير المراجعة الداخلية الخاص بجماعة الإخوان وهو التقرير الذي كلفت الحكومة لجنة مختصة بإعداده في أبريل من عام ٢٠١٤.


نش مقال للكاتب الألماني إلداد بيك، والذي حذر فيه من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيد إحياء التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية.
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