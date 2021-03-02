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منوعات

سيدة تكتشف صدمة بين ألعاب طفلتها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يُظهر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان سيدة على وشك الإمساك بأفعى سامة، مختبئة في غرفة ابنتها؛ بعد أن ظنت أنها رباط حذاء، لتصاب بصدمة شديدة عندما أدركت أنها أفعى وليس رباطا.

كانت الأم التي تعيش في مدينة سيدني بأستراليا، تباشر أعمالها في تنظف الغرفة يوم عندما لمحت عينيها الحيوان المتلألئ يسير بين الألعاب والملابس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

تمالكت السيدة أعصابها وقامت بتصوير الثعبان بهدوء بينما كانت ابنتها تتحدث معها بتوتر في الخلفية، وكانت الأفعى ذات اللون الداكن تظهر على شكل حرف "S" وتسير على الأرض.

أمسك الثنائي الأم وابنتها بعد ذلك بالأفعى ذات التاج الذهبي، ووضعتاه في الخارج على شجرة، حتى ينزلق بعيدًا إلى بر الأمان، وقالت الأم لراديو في أستراليا: "اعتقدت أنه كان رباط حذاء".

وتضيف مازحة أثناء حديثها:" كنت سألتقطها بالفعل ثم فكرت سأقوم فقط بتشغيل الضوء وأرى ما هو، وفوجئت بالثعبان".

جدير بالذكر أن الثعابين ذات التاج الذهبي مستوطنة في أستراليا وتفضل العيش في الغابات المطيرة حيث تصطاد السحالي والضفادع ، معظمها في الليل.

كما يعود اسمها لأن لها إطار برتقالي اللون على جانبي رأسها ولكنها بخلاف ذلك تكون بنية داكنة على طول جسمها بالكامل.
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