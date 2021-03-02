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رياضة

تألق أوناجم مع الوداد أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:00 ص
اوناجم
اوناجم
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عبدالله هشام
تغزلت جماهير فريق الوداد المغربي، في أداء ​محمد أوناجم؛ بعد مواجهة ​كايزر تشيفز​ الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الوداد برباعية نظيفة .

وقاد نجم الزمالك المعار لـ الوداد المغربي الفريق للفوز برباعية نظيفة امام كايزر تشيفز، وسجل هدفا وصنع اخر؛ ليؤكد أفضليته بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له خلال فترة تواجده في الزمالك . 

وحصل اوناجم علي جائزة افضل لاعب في المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه . 

وكان أوناجم يعاني من قلة المشاركات مع فريق الزمالك حيث خاض 7 مباريات فقط، وسجل هدفا وحيدا في بطولة افريقيا 

وتفوق أوناجم علي لاعبي الزمالك بعد فشلهم في تسجيل أى هدف خلال مواجهتين في دورى ابطال افريقيا .
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