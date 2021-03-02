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أخبار العالم

بسبب المسحة الشرجية.. خلاف بين الصين واليابان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:04 ص
المسحة الشرجية في
المسحة الشرجية في الصين
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شريف سيد
شهدت العلاقات بين الصين واليابان توترا كبيرا؛ وذلك بسبب فرض "المسحة الشرجية" على المواطنين اليابانيين في الصين. 

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية، إن طوكيو طلبت من بكين، التوقف عن إجراء اختبارات المسحة الشرجية لفيروس كورونا، على المواطنين اليابانيين؛ لأن الإجراء يسبب ألمًا نفسيًا، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية. 

فيما صرح رئيس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، بأن الحكومة لم تتلق ردًا يفيد بأن بكين ستغير إجراءات الاختبار؛ لذا ستواصل اليابان مطالبة الصين بتغيير طريقة الاختبار. 

وأشار كاتو في مؤتمر صحفي: "أبلغ بعض اليابانيين لسفارتنا في الصين أنهم خضعوا لاختبارات المسحة الشرجية مما تسبب في ألم نفسي كبير."

وبدأت الصين في استخدام المسحات الشرجية لاختبار الأشخاص "المعرضين لمخاطر عالية" للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 
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