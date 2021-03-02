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أخبار العالم

ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا.. صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:39 ص
ثوران بركانين في
ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين في إندونيسيا
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دعاء أبوهشيمة
ثار بركانان في جزيرتين مختلفتين في إندونيسيا اليوم، الثلاثاء،  مما تسبب في ارتفاع الرماد إلى السماء والمواد البركانية الساخنة على منحدراتهما.

وأطلق جبل سينابونج في جزيرة سومطرة عمودًا من الرماد بلغ ارتفاعه 5000 متر في الهواء وقذف حممًا بركانية أسفل منحدراته، وهي مزيج ساخن وسريع الحركة من الغاز والصخور المنصهرة، وفقًا لمركز أبحاث الكوارث الجيولوجية في البلاد.

ويثور جبل سينابونج بشكل متقطع منذ سنوات، ولقي تسعة قرويين حتفهم بسبب مواد بركانية ساخنة في عام 2016.

وفي جزيرة جاوة، واصل جبل ميرابي نشاطه البركاني، إذ قذف حممًا بركانية على بعد كيلومترين تقريبًا أسفل المنحدر الجنوبي الغربي.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء ثوران البركانين.

وجدير بالذكر أن إندونيسيا تقع على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وتضم نحو 128 بركانًا نشطًا.
ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا.. صور
ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا.. صور
ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا.. صور
ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا.. صور
ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا.. صور
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