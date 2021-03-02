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مرأة

كل دي فوائد .. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفجل في الشتاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الخضار من الاطعمة المهمة التي تعزز مناعتنا ، كما ان الخضروات تعمل علي مكافحة الأمراض الموسمية، والفحل يعد واحدا من الخضرة المفضلة في فصل الشتاء، و لها الكثير من الفوائد لصحتنا وبشرتنا.

وللتأكيد على أهمية تضمين الفجل في النظام الغذائي للفرد ، فإذا كنت تعاني من البرد والسعال بدلًا من الوصول إلى مزيل الاحتقان الذي يجعل المرء يشعر بالنعاس ، قم بتضمين بعض الفجل في النظام الغذائي الشتوي.

كما يساعد الفجل على منحك بشرة متوهجة طوال فصل الشتاء، حيث يحتوي الفجل على خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم والتي ستعالج مشاكل ارتفاع ضغط الدم، كما انه غني بالفيتامينات مثل A و C و E و B6 والبوتاسيوم والمعادن الأخرى ، مما يعني أن الفجل يمكن أن يمنح الجسم كله قوة مناعية ، كمل انه غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين ، مما يجعلها رائعة لصحة القلب.

وتحتوي الخضراوات الجذرية على العديد من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الشخص على إدارة مشاكل نمط الحياة مثل ضغط الدم ، وتحسين وظائف الكبد، كمل يقال أنه نظرًا لأن الفجل منخفض في الكربوهيدرات وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، فهو مناسب لمرضى السكر أيضًا.

الفجل مليء بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ج والكالسيوم والفلافونويد والبوتاسيوم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم.
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