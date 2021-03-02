كل دي فوائد .. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفجل في الشتاء





وتحتوي الخضراوات الجذرية على العديد من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الشخص على إدارة مشاكل نمط الحياة مثل ضغط الدم ، وتحسين وظائف الكبد، كمل يقال أنه نظرًا لأن الفجل منخفض في الكربوهيدرات وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، فهو مناسب لمرضى السكر أيضًا.



