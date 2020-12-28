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مرأة

كنز رخيص من الفيتامينات العلاجية .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفجل يوميا ؟

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:02 م
الفجل
الفجل
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حياة عبد العزيز
كشف تقرير جديد، أن الفجل من الخضروات الطبيعية رخيصة الثمن والتي تحتوي على ملايين العناصر الغذائية، مشيرا أنه غني بالعديد من الفيتامينات العلاجية.

ووفقا لموقع "novosti"، ينصح بتناول الفجل باستمرار ويوميا، بسبب تركيبته التي تشمل فيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين B1 و B2 و B6 والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى مذاقة، فهو يستخدم كدواء لآلام الظهر.

الفجل إضافة لا غنى عنها للأطباق المختلفة، خاصة مع الأطعمة الدهنية لأنها تساعد على الهضم بسهولة أكبر، بالإضافة إلى تطهير الجسم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

يؤدي استخدام الفجل في النظام الغذائي إلى عمل الجهاز الهضمي السليم وصحة الأمعاء، ينشط الرين أيضًا عمل الكبد والقلب والدورة الدموية ، بالإضافة إلى أنه مدر ممتاز للبول ويساعد في علاج الروماتيزم.

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