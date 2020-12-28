منها تعزيز صحة القلب.. فوائد تناول البطاطا في الشتاء

تعد البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة مميزة خاصة في فصل الشتاء، تمدك بالدفء والطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة القوية، بالإضافة الى الألياف الغذائية.





قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد البطاطا الحلوة.





1- تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم.

2- امداد الجسم بالطاقة كونها مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الاساسي للطاقة في الجسم.

3- فوائد لمرضى السكري: تعتبر البطاطا الحلوة ذات مؤشر سكر منخفض

4- تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات والامراض العديده، وخاصة أمراض البرد والشتاء لغناها بفيتامين C وبيتا كاروتين،

5- مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص والحفاظ على صحة العين و سلامة النظر ومكافحة لغناها بفيتامين A المعروف بفيتامين الجمال، فيتامين C وفيتامين E

6- مكافحة السرطانات: في بعض الابحاث التي تم اجرائها وجد بان البطاطا الحلوة قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستات، القولون، الرئة وسرطانات الفم.

7- الوقاية من فقر الدم لغناها بالحديد والفوليك

8- تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك لغناها بالالياف

8- تساعد على الاسترخاء وعلاج الارق وتحسين التعلم والذاكرة لاحتوائها على مادة الكولين Choline







