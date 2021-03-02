تشريعية النواب تناقش تأجيل تعديلات قانوني الشهر العقاري والمحاماة

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى فى اجتماعها اليوم ، عددا من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم إجراءات عمل الشهر العقارى.





وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء اللعمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.





كما تناقش عددا من مشروعات القوانين الآخرى المقدمة ومن بينها مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عشر الآعضاء بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.





كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم أمام وأكثر من عشر الآعضاء بشأن تعديل قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ومشروع قانون آخر مقدم من النائبة شادية خضسر بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.



