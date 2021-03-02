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أخبار البلد

دعمًا لمبادرة حياة كريمة.. وزيرة الهجرة تشكر سيدة أعمال مصرية يونانية لتبرعها بـ 20 ألف يورو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:32 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر إلى كاترين صوفيانو، سيدة الأعمال المصرية اليونانية، على دعمها الكبير للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث أعلنت صوفيانو تبرعها بمبلغ قدره ٢٠ ألف يورو، وهو ما أعلنته الوزيرة خلال أولى لقاءات مبادرة "مصرية بـ100 راجل" الذي عقد أمس، الاثنين.


وثمنت السفيرة نبيلة مكرم دعم السيدة كاترين صوفيانو، قائلة: "إنه ينم عن مشاعر ولاء وانتماء كبيرة لمصر بما يؤكد أن مبادرة "إحياء الجذور" مازالت تجني ثمارها من قبل أبناء الجالية اليونانية التي كانت تعيش في مصر، إذ إن صوفيانو ولدت وعاشت في مصر وقدمت لها الكثير مثلما قدمت لليونان"، مشددة على أن مصر ملتقى للثقافات والحضارات لأنها تجمع العديد من الجاليات على أرضها على مدار تاريخها.


وأوضحت وزيرة الهجرة أن صوفيانو سبق أن شاركت أيضا في تكاليف ترميم كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة اليونانية الأثرية الكائنة بوسط القاهرة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ35 لمنتدى المرأة الاقتصادي الذي استضافه المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسي في مارس 2020، وهو ما يؤكد أن صوفيانو نموذج مشرف للمرأة المصرية بالخارج.


وأضافت الوزيرة أنها تواصلت مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لاختيار القرية التي سيوجه لها الدعم الذي قدمته السيدة كاترين صوفيانو لمبادرة "حياة كريمة".
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